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Собянин рассказал о строительстве новых школ и детских садов

Александр Афонин
Город
Собянин рассказал о строительстве новых школ и детских садов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице продолжается строительство новых школ и детских садов. С начала года введены в эксплуатацию 16 объектов образования. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Строительство новых школ и садиков идет в Москве без перерывов. С начала этого года уже введены в эксплуатацию 3 школы и 13 детских садов. Около половины садиков построены в развивающихся районах Новой Москвы, — сказал он.

Глава города отметил роль инвесторов в жизни города. По его словам, они вносят большой вклад в развитие социальной инфраструктуры.

Помимо этого, мэр столицы рассказал о планах на строительство. Например, на данный момент строится школа на 1100 учащихся. Она расположится в поселении Мосрентген. Ее оборудуют бассейном, лабораторно-исследовательским комплексом, IT-полигоном, с кабинетами музыки, пения и залом хореографии.

До конца года в городе будет построено 19 школ и 37 детских садов, включая уже введенные в эксплуатацию, отметил он в своем Telegram-канале.

14 мая Сергей Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве. По его словам, за последние несколько лет в городе построили более 150 крупных сооружений.

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