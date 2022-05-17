Москвичам рассказали о преимуществах электронной рассылки постановлений

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Для жителей столицы доступен электронный вариант рассылки штрафов. Он заменяет традиционный бумажный способ с заказными письмами. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 17 мая, рассказал о преимуществах нового формата.

После подключения электронной рассылки штрафы не будут приходить заказным письмом. Вместо этого они начнут поступать на Госуслуги, где пользователи получат соответствующее уведомление.

Сервис сделает рассылку удобнее: постановление придет, даже если пользователь сменил место жительства или уехал на отдых.

Помимо этого, в электронном письме будет предоставлена вся необходимая информация: фото, дата нарушения и орган, который его вынес.

И главное преимущество — оплатить штраф можно в два раза дешевле. Пользователям Госуслуг доступна скидка в 50 процентов. Также постановление получится обжаловать в срок, передает дептранс.

5 мая стало известно, что почти 70 процентов обращений за сервисами и государственными услугами поступило в электронном виде. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что перевод госуслуг в цифровой формат помог горожанам оперативнее решать вопросы.