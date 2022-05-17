«Жары и вовсе не будет»: синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве закончатся дожди

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда закончатся дожди и стоит ли ждать жары в мае.

— Эта облачная гряда отойдет сегодня во второй половине дня. Дождь закончится около 17:00. Однако тепла это не прибавит. Мы можем надеяться максимум на 11 градусов тепла, — отметил эксперт.

Метеоролог рассказал, что к концу недели дожди сменит солнце, но сильного повышения температуры ждать не стоит. Москвичи могут рассчитывать на 15 градусов тепла уже в пятницу.

Однако с двадцатых чисел мая снова начнутся дождливые дни. А жары и вовсе не будет в последнем весеннем месяце.

— По моим прогнозам, май будет холодным. Даже 20 градусов тепла не ожидается. С 21 числа начнется новая порция дождей. Я не могу точно сказать, когда они окончательно пройдут. Все-таки прогноз осадков непредсказуем, — подытожил собеседник «ВМ».

Александр Шувалов призвал москвичей не расстраиваться, хотя отметил, что наблюдает всеобщую усталость от серости и влажности на улицах города.

Как рассказал Роман Вильфанд, теплая погода с температурой воздуха около 20 градусов придет в столицу в середине третьей декады мая. По словам синоптика, постепенное потепление начнется в субботу.

До этого главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, когда в Москву придет лето. Он заявил, что теплая погода в городе настанет в конце мая — в последних числах месяца среднесуточная температура будет составлять 15 градусов.