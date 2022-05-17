Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Жары и вовсе не будет»: синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве закончатся дожди

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Жары и вовсе не будет»: синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве закончатся дожди
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда закончатся дожди и стоит ли ждать жары в мае.

— Эта облачная гряда отойдет сегодня во второй половине дня. Дождь закончится около 17:00. Однако тепла это не прибавит. Мы можем надеяться максимум на 11 градусов тепла, — отметил эксперт.

Метеоролог рассказал, что к концу недели дожди сменит солнце, но сильного повышения температуры ждать не стоит. Москвичи могут рассчитывать на 15 градусов тепла уже в пятницу.

Однако с двадцатых чисел мая снова начнутся дождливые дни. А жары и вовсе не будет в последнем весеннем месяце.

— По моим прогнозам, май будет холодным. Даже 20 градусов тепла не ожидается. С 21 числа начнется новая порция дождей. Я не могу точно сказать, когда они окончательно пройдут. Все-таки прогноз осадков непредсказуем, — подытожил собеседник «ВМ».

Александр Шувалов призвал москвичей не расстраиваться, хотя отметил, что наблюдает всеобщую усталость от серости и влажности на улицах города.

Как рассказал Роман Вильфанд, теплая погода с температурой воздуха около 20 градусов придет в столицу в середине третьей декады мая. По словам синоптика, постепенное потепление начнется в субботу.

До этого главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, когда в Москву придет лето. Он заявил, что теплая погода в городе настанет в конце мая — в последних числах месяца среднесуточная температура будет составлять 15 градусов.

синоптик Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте