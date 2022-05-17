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Суд признал экс-полковника МВД Захарченко виновным в получении миллиардных взяток

Елена Самойлова
Происшествия
Суд признал экс-полковника МВД Захарченко виновным в получении миллиардных взяток
Фото: Пресс-служба пресненского суда

Пресненский районный суд признал бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным в получении взяток. Об этом во вторник, 17 мая, Вечерней Москве сообщили в пресс-службе суда.

По словам собеседника «ВМ», Захарченко виновен в двух эпизодах получения взяток: в крупном и особо крупном размере.

В первом случае речь идет о случае, когда бизнесмен Авшолум Юнаев был вынужден оплатить Захарченко новогодний отдых в Сочи на сумму 844 тысячи за «общее покровительство».

Второй эпизод является основным в данном деле. В течение десяти лет Захарченко получил более 1,4 миллиарда рублей в качестве взяток от бизнесменов.

Рассмотрение дела экс-полковника МВД идет с марта 2021 года. В апреле текущего года гособвинение запросило для Захарченко 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.

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