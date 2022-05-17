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Собянин напомнил московским бизнесменам о льготах в сервисе «Навигатор мер поддержки»

Георгий Соланович
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Собянин напомнил московским бизнесменам о льготах в сервисе «Навигатор мер поддержки»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Благодаря удобным фильтрам и поиску в сервисе «Навигатор мер поддержки» столичные предприниматели могут легко найти доступные им льготы и субсидии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 17 мая.

— Для начала нужно выбрать параметры на странице сервиса. Например, указать сферу деятельности компании, уровень предполагаемой поддержки, ее тип. Кроме этого, можно выбрать конкретное направление меры поддержки — аренду, займы, консультации, льготы, субсидии и гранты. Чем подробнее предприниматель укажет все данные, тем более точным будет итоговый список, — подчеркнул глава города.

После того как сервис отберет самые подходящие предложения, пользователь сможет подать онлайн-заявку на получение мер поддержки или будет направлен на сайт другого ведомства.

Собянин в своем Telegram-канале отметил, что на данный момент «Навигатор мер поддержки» предоставляет 30 онлайн-сервисов. В 2021 году сервисом воспользовались пять тысяч раз.

4 мая сообщалось, что предприниматели воспользовались онлайн-услугами сервиса инвестиционного портала столицы более полумиллиона раз. Пользоваться сервисами стало удобнее благодаря обновлению личного кабинета на портале.

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