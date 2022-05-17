Более 9,5 миллиона проверок провел «Организатор перевозок» в Москве за 11 лет

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалисты ГКУ «Организатор перевозок» за 11 лет работы провели более 9,5 миллиона проверок правил проезда в общественном транспорте Москвы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 17 мая.

— Главная задача более двух тысяч сотрудников — это безопасность пассажиров. Каждый день они следят за работой коммерческих автобусов, проверяют оплату проезда, борются с нелегальными перевозчиками, торговлей и рекламой. <...> Так, «Организатор перевозок» провел более 9,5 миллиона проверок соблюдения правил проезда с начала работы, — говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поздравил ГКУ с праздником — «Организатору перевозок» исполнилось 11 лет, передает Telegram-канал дептранса.

29 апреля сообщалось, что сотрудники «Организатора перевозок» с января 2022 года выявили более 120 тысяч случаев неоплаты проезда в общественном транспорте Москвы.