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Выставка о Москве в эпоху Александра I откроется в «Царицыне» 31 мая

Александр Афонин
Город
Выставка о Москве в эпоху Александра I откроется в «Царицыне» 31 мая
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Северное, Дольская улица, 1с6 Карта всех событий

31 мая в Таврическом зале Большого дворца в «Царицыне» пройдет выставка «Москва и москвичи в эпоху Александра I». Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника во вторник, 17 мая.

— Выставка, посвященная Москве 1801–1825 годов, будет работать с 31 мая по 31 июля 2022 года. В экспозиции — почти тысяча экспонатов, свидетельствующих о размеренном быте «допожарной» Москвы, опустошительном пожаре 1812 года и масштабных работах по восстановлению города, — говорится в сообщении.

Генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина отметила, что выставка продолжит важную для исследовательской и экспозиционной деятельности музея линию истории.

В экспозиции будут представлены уникальные литографии со сценами пребывания Наполеона в столице. Отмечается, что отдельный раздел выставки будет посвящен архитекторам, которые восстанавливали Москву после пожара, передает агентство городских новостей «Москва».

13 мая заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что 21 мая в Москве пройдет познавательная акция «Ночь в музее». В рамках события подготовлено более 230 мероприятий.

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