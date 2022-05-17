Сергунина: Более 220 культурных площадок Москвы присоединятся к акции «Библионочь»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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Общегородская акция «Библионочь» стартует в столице 28 мая. Для гостей события подготовлено более 750 мероприятий. Об этом во вторник, 17 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— По традиции в рамках «Библионочи» пройдут встречи с писателями, презентации новых книг, занятия, экскурсии. Всего состоится больше 750 мероприятий. Посетителей приглашают свыше 220 площадок, — сказала она.

В этом году акция посвящена культурному наследию народов России. Мероприятия пройдут в смешанном формате — офлайн и онлайн.

Главным событием «Библионочи» станет открытие библиотеки на 89-м этаже башни «Федерация» в «Москве-Сити». На высоте 374 метров пройдет встреча с писателями Павлом Басинским, Марией Авериной, Олегом Роем и другими. Помимо этого, гостей ждет спектакль театра «Практика».

Фото: Библиотека им Н. А. Некрасова

Столичные библиотеки подготовили многочисленные мастер-классы, на которых москвичи познакомятся с культурой народов России.

Помимо мероприятий по основной теме, посетителей ждут лекции от ведущих российских специалистов в области создания медиаконтента, писательского мастерства и других направлений культуры и технологий.

13 мая Наталья Сергунина сообщила, что познавательная акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 21 мая. В рамках события жителей столицы ждет более 230 мероприятий.