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Мероприятия для детей в рамках акции «Библионочь» пройдут в Москве на 30 площадках

Араз Салехов
Город
Мероприятия для детей в рамках акции «Библионочь» пройдут в Москве на 30 площадках
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве на 30 площадках состоится ряд мероприятий для детей в рамках ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2022». Об этом во вторник, 17 мая, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

— В рамках детской программы запланировано 30 площадок и более 65 мероприятий, касающихся именно детской программы, — отметил он.

Помимо этого, глава столичного департамента отметил, что к акции приурочили открытие пяти отремонтированных библиотек.

«Библионочь» начнется 28 мая в 18:00, а закончится 29 мая в 2:00, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что в 2022 году данная акция посвящена культурному наследию народов России. Мероприятия пройдут в смешанном формате — офлайн и онлайн.

Главным событием «Библионочи» станет открытие библиотеки на 89-м этаже башни «Федерация» в «Москве-Сити». На высоте 374 метров пройдет встреча с писателями Павлом Басинским, Марией Авериной, Олегом Роем и другими. Помимо этого, гостей ждет спектакль театра «Практика».

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