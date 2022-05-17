Пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Владивостока и сломал досмотровое оборудование
Пьяный пассажир повредил досмотровое оборудование в аэропорту Владивостока. Об этом во вторник, 17 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, пассажир должен был улететь в Петропавловск-Камчатский ночным рейсом. В момент посадки мужчина отказался садиться в самолет. После этого он, будучи в нетрезвом состоянии, прошел в зону хранения багажа. Там он сломал оборудование для досмотра.
Позже, когда полицейские доставили правонарушителя в комнату для задержанных, мужчина повредил компьютер для видеонаблюдения.
В отношении нарушителя составлено два административных договора: появление в общественных местах в нетрезвом состоянии и мелкое хулиганство.
По факту умышленного повреждения имущества проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
4 мая стало известно, что пьяный мужчина с пистолетом пытался отобрать деньги у прохожего в переходе московского метро.