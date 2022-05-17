Москвичам рассказали о ходе акции «Библионочь-2022» в Российской государственной библиотеке

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

28 мая в столице начнется XI Всероссийская ежегодная акция «Библионочь». Главной темой этого года станут традиции народов России. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Российская государственная библиотека подготовила для гостей тематические экскурсии, диджей-сеты, поэтический фестиваль, квиз-игру и концерты этнической музыки, — говорится в сообщении.

Так, в этот вечер Ленинка станет площадкой масштабного паблик-тока с самыми читаемыми авторами России: Александром Цыпкиным, Евгением Поповым, Верой Богдановой, Шамилем Идиатуллиным, Анной Матвеевой, Александром Аствацатуровым и многими другими. Помимо этого, на территории РГБ пройдет квиз-игра «Про традиции», в ходе которой участники проверят себя на знание обычаев народов России. Более подробную информацию о мероприятиях в рамках вышеуказанной акции можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Во вторник, 17 мая, заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала, что для гостей акции «Библионочь» подготовлено более 750 мероприятий. При этом мероприятия пройдут в смешанном формате — офлайн и онлайн.