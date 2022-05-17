Преподаватель пояснила, зачем нужна правовая грамотность

Фото: Пресс-служба Госдумы

Руководитель департамента юриспруденции и преподаватель МАБиУ Елена Попова объяснила, зачем современному человеку нужна правовая грамотность.

Она подчеркнула, что в современном мире знание права необходимо всем, в идеале еще со школы начать изучать элементарные основы.

— Говорю это не потому, что я юрист. Гражданское право не зря называют правом повседневной жизни, потому что с ним действительно приходится сталкиваться каждый день, и не важно, осознает это человек или нет, — отметила она в комментарии argumenti.ru.

Так, например, когда человек заходит в метро и прикладывает свой билет к турникету, он по сути заключает договор о перевозке пассажира. Если у человека есть какая-то вещь, то он становится собственником имущества.

Эксперт напомнила, что существует сайт pravo.gov.ru, где публикуют все нормативно-правовые акты в открытом доступе. Все желающие могут при необходимости изучить нужный документ.

Если на работника надавило начальство и заставило написать заявление на увольнение по собственному желанию, то такое решение признается недействительным. Об этом сообщил юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов.