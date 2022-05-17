Около 80 процентов уехавших после начала спецоперации россиян уже вернулись

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Большинство покинувших Россию после начала страной специальной военной операции на Украине граждан уже вернулись. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев во вторник, 17 мая.

— Цифры обнадёживающие. Около 80 процентов симкарт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории, — заявил он.

Об этом Шадаев рассказал на федеральном просветительском форуме «Новые горизонты». Он подчеркнул, что такие выводы Минцифры сделало после получения данных от операторов связи, передает РИА Новости.

До этого бывший советник президента России по развитию интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко предложил изменить подход к высшему образованию в сфере IT-технологий.

Правительство объявило о выделении 21,5 миллиарда рублей на поддержку отечественной IT-отрасли. Часть средств планируют направить на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, которые работают в сфере цифровых технологий.