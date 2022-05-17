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Столичным школам разрешат самостоятельно принимать решение о допуске родителей на последний звонок

Араз Салехов
Город
Столичным школам разрешат самостоятельно принимать решение о допуске родителей на последний звонок
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Столичные школы теперь смогут самостоятельно принимать решение о допуске родителей выпускников на последние звонки. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

— Каждая школа самостоятельно планирует проведение праздничных мероприятий в соответствии со своим учебным планом. По традиции в конце мая в школах проходят праздники и организуют торжественные линейки, концерты и различные активности. <…> Каждая школа самостоятельно принимает решение о допуске родителей на мероприятие, исходя из наличия возможностей для комфортного и безопасного проведения праздника, — говорится в сообщении.

Во время последних звонков торжественные мероприятия, как уточняются, пройдут с соблюдением всех мер безопасности, в том числе по предупреждению распространения ковида, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в субботу, 21 мая, в «Парке Яуза» состоится финальный этап образовательно-краеведческого проекта «Юный полярник», приуроченный ко Дню полярника. Школьники выполнят тестовые задания на знание истории покорения Северного полюса и информации о выдающихся первооткрывателях.

Также напомним, что последние звонки для подмосковных школьников прозвенят 23 мая. При этом последний учебный день в школах Московской области назначен на 27 мая.

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