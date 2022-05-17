Свыше 80 тысяч пассажиров используют систему Face Pay для оплаты проезда в столичном метро

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Свыше 80 тысяч пассажиров столичного метрополитена используют систему Face Pay для оплаты проезда. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Программа Face Pay постоянно дорабатывается, система распознавания улучшается, поэтому могу ответственно сказать, что действительно, это самый удобный способ, которым я призываю пользоваться. На сегодняшний день почти 82 тысяч постоянных пользователей уже сдали свои персональные данные, и я <...> рекомендую использовать именно эту систему для прохода, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что в любом случае для горожан в свободном доступе останется оплата по карте «Тройка», банковской карте, которую можно внести в приложение «Московский транспорт», и многие другие способы, сообщает «Москва 24».

Напомним, что 15 мая состоялся конкурс в столичном метро, в ходе которого пассажиры могли выиграть абонемент на 30 дней бесплатных поездок по Face Pay. Для участия в акции необходимо было с 08:00 15 мая найти и отсканировать пять QR-кодов на платформах пяти станций внутри Кольцевой линии. Уточнялось, что станции с QR-кодами на схеме метро образуют собой букву «М».