Метро Москвы разыграет 30 дней бесплатных поездок по Face Pay

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Московское метро в честь своего 87-летия проводит конкурс на 30 дней бесплатных поездок по Face Pay. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 14 мая.

— Если вы еще не подключились к Face Pay, нужно зайти в приложение «Метро Москвы», зарегистрироваться в личном кабинете и подключиться, — говорится в сообщении.

Для участия в акции необходимо с 08:00 15 мая найти и отсканировать пять QR-кодов на платформах пяти станций внутри Кольцевой линии. Уточняется, что станции с QR-кодами на схеме метро образуют собой букву «М».

Условия конкурса можно прочесть в приложении «Метро Москвы» разделе «Метро». При этом бесплатные поездки для победителей начнутся с 20 мая.

Московский метрополитен 15 мая отпразднует 87 лет. В честь события на разных станциях подземки пройдут многочисленные праздничные мероприятия.

В честь праздника 14 и 15 мая на Кольцевой линии метро пассажиры смогут проехать на любом из семи существующих типов поездов, которые будут ходить против часовой стрелки.

Кроме того,15 мая пассажирам на станции метро «Парк культуры» и на всех стойках «Живое общение» пассажирам будут дарить памятные значки. А в течение дня в метро будут выступать артисты московских театров.