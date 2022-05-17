Спецназ Росгвардии уничтожил подразделение и боевую технику ВСУ в Харьковской области

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Спецназ Росгвардии уничтожил подразделение украинских войск и боевую технику противника в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии во вторник, 17 мая.

— Завязался бой, в ходе которого часть сил противника под прикрытием огня БМП попыталась обойти позиции поисковой группы росвардейцев по флангу. Сориентировавшись в складывающейся обстановке, спецназовцы Росгвардии отвлекли огонь противника на себя, — рассказали в ведомстве.

Пока спецназовцы отвлекали на себя огонь, бронетехника украинских националистов была уничтожена выстрелом из РПГ-30, добавили в пресс-службе. Всего было уничтожено около десяти боевиков ВСУ и две единицы бронетехники, передает РИА Новости.

12 мая стало известно, что Отечественные системы ПВО успешно выполняют свою работу, сбивая воздушные цели в Харьковской области в районе села Терновая. Уточняется, что несколько всполохов было видно в небе над окрестностями Терновой из расположенного неподалеку Волчанска.

Кроме того, СБУ совместно с националистами подорвали цистерну с удобрениями в Харьковской области для обвинения России в применении химоружия. Отмечается, что мирное население и военнослужащие не пострадали.