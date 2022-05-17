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Пранкеры Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем

Араз Салехов
Общество
Пранкеры Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем
Фото: youtube.com

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали тизер своего разговора с 43-м президентом США Джорджем Бушем — младшим, а полную его версию они собираются представить в ходе марафона «Новые горизонты».

Так, в ролике были приведены две цитаты Буша, касающиеся геополитической ситуации.

— Я хочу Украину в НАТО. Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился, — заявил экс-президент.

Помимо этого, Буш-младший обратился к пранкерам, заявив: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск». В финале разговора Буш заявил, что очень гордится пранкерами, а также отдал им честь, сообщает РИА Новости.

В четверг, 24 марта, глава МВД Великобритании Прити Пател заявила, что англичане готовы принимать неонацистов и националистов с Украины. Ее заявление прозвучало в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Они позвонили британскому министру от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Также жители Великобритании назвали главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса идиотом из-за разговора с российскими пранкерами.

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