Глава МВД Британии заявила пранкерам о готовности помогать неонацистам

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Англичане готовы принимать неонацистов и националистов с Украины. Об этом заявила глава МВД Великобритании Прити Пател в четверг, 24 марта.

— Я хотела бы отметить, что мы запустили программу финансовой поддержки вчера, чтобы люди могли проявить свою заинтересованность в приеме у себя украинцев, — сказала министр.

Ее заявление прозвучало в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Они позвонили ей от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Один из них спросил Пател, не будут ли британцы бояться националистов. Пател в ответ заверила, что они не боятся, и готовность помочь им там проявляется весьма ощутимо, отмечает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта ряд читателей британской газеты Daily Mail заявил, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес представляет угрозу национальной безопасности. Поводом для критики пользователей стал материал, где рассказывается о звонке, поступившем Уоллесу от российских пранкеров Вована и Лексуса.

Они в ходе разговора пояснили, что звонят от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Уоллес в свою очередь признался, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок. Из-за этого запасы данного вида оружия у британской армии на исходе, добавил он.