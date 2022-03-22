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Британцы назвали Уоллеса идиотом из-за признания касательно Украины

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Британцы назвали Уоллеса идиотом из-за признания касательно Украины
Фото: UK Prime Minister / CC BY-NC-ND 2.0

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес представляет угрозу национальной безопасности. Об этом заявил ряд читателей британской газеты Daily Mail во вторник, 22 марта.

— Отправить в отставку! Невероятно, что такие клоуны правят страной, — написал Partridge A.

Поводом для критики пользователей стал материал, где рассказывается о звонке, поступившем Уоллесу от российских пранкеров Вована и Лексуса. Они в ходе разговора пояснили, что звонят от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Уоллес в свою очередь признался, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок. Из-за этого запасы данного вида оружия у британской армии на исходе, добавил он.

Cretinous подчеркнул, что министр является «идиотом», который должен чистить туалеты здания министерства. При этом Thishotchick написал, что Уоллес глупец, отмечается на сайте Daily Mail.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

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