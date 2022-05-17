Столичные власти выплатят сотрудникам бывшего завода «Рено Россия» долги по зарплате

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Власти города собираются заняться погашением долгов по зарплате перед работниками бывшего завода «Рено Россия». Об этом во вторник, 17 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Мэр города принял решение о том, что этот завод должен стать городским предприятием фактически. Цель, которую он поставил, — это сохранить производственный потенциал. То есть на этом месте будет только автозавод. Вернуть ему историческое имя — завод «Москвич», обеспечить работой всех тех, кто там работал, выплатить все долги по заработной плате, которые остались нам в наследство, и обеспечить до конца года начало сборки нового автомобиля, — отметил он.

При этом заммэра напомнил, что на столичном заводе работали порядка 4 тысяч сотрудников. По его словам, в городе планируют заняться локализацией производства автомобилей и всех компонентов для них на автомобильном заводе «Москвич», сообщает «Москва 24».

В понедельник, 16 мая, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение возобновить производство машин под брендом «Москвич» на заводе «Рено». Глава города считает, что подобная инициатива даст возможность сохранить большую часть трудового коллектива завода, а также смежных предприятий.

При этом Максим Ликсутов рассказал, что Renault не сможет выкупить завод «Москвич», поскольку столица взяла его на баланс.