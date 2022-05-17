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Медведев заявил, что Россия не допустит развязывания третьей мировой войны

Евгений Белоусов
Политика
Медведев заявил, что Россия не допустит развязывания третьей мировой войны
Фото: Правительство РФ

Россия не допустит развязывания третьей мировой войны. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во вторник, 17 мая.

— Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству, — подчеркнул зампред.

По словам Медведева, именно большой арсенал современного сверхмощного оружия России «охлаждает амбиции» стран, которые в любой момент готовы развязать очередной крупномасштабный военный конфликт.

Зампред также рассказал о необходимости поддерживать российскую науку в нынешних условиях санкций со стороны Запада. Сейчас Россия должна активно развивать импортозамещение и внедрять отечественные разработки, написал Медведев в своем Telegram-канале.

29 апреля американский посол в России Джон Салливан назвал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «ядерным шантажом» и напомнил, что в интересах снижения напряженности между странами Штаты сначала отложили, а затем и вовсе отменили испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты.

Замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев ранее заявил, что в планы РФ не входит использование ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. В МИД добавили, что Москва придерживается принципов, согласно которым из ядерной войны никто не может выйти победителем.

Дмитрий Медведев Россия Ядерное оружие
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