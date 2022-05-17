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Пентагон заявил об 11 возможных случаях столкновения военной техники США с НЛО

Юлия Курганова
В мире
Пентагон заявил об 11 возможных случаях столкновения военной техники США с НЛО
Фото: pixabay.com 

В Пентагоне сообщили об 11 случаях, когда американская военная техника могла столкнуться с неопознанными летающими объектами (НЛО).

Во вторник, 17 мая, на открытых слушаниях в подкомитете спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса заместителю директора разведки ВМС Соединенных Штатов Скотту Брэю задали вопрос, были ли случаи столкновения военной техники США с НЛО, изучением которых занимается специальная целевая группа в Минобороны.

— У нас не было столкновений. Но было по меньшей мере 11 случаев, когда оно чуть было не произошло, — ответил он.

Брэй отметил, что в этих случаях от неопознанных объектов не поступало никаких сигналов, которые могли бы служить предупреждением об опасности столкновения. По его словам, военные не пытались контактировать с НЛО.

Замдиректора разведки ВМС уточнил, что во многих случаях наблюдавшиеся американскими военными явления были «похожи на некие беспилотные объекты, нечто такое, что может не находиться в состоянии контролируемого полета».

В июне 2021 года аппарат директора Национальной разведки Соединенных Штатов опубликовал незасекреченную версию доклада для Конгресса относительно наблюдения НЛО. В нем сообщалось, что американские спецслужбы пока не могут точно объяснить природу неопознанных летающих объектов. В основу доклада легли данные о случаях, которые произошли с ноября 2004 года по март 2021 года. За это время были зафиксированы 144 неопознанных воздушных явления, сообщает ТАСС.

В мае 2021 года экс-президент США Барак Обама поделился информацией о том, что в секретных архивах Пентагона находятся снимки так называемых летающих тарелок, принцип движения которых никто не может объяснить. По его словам, когда он занял пост президента, то пытался узнать, если ли у Америки секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций.

Пентагон изучение НЛО США
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