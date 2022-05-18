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Клинтон заявила, что Олбрайт предупреждала об опасности фашизма в США

Юлия Курганова
В мире
Клинтон заявила, что Олбрайт предупреждала об опасности фашизма в США
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт, которая скончалась 23 марта в возрасте 84 лет, предупреждала об опасности фашизма в стране. Об этом рассказала бывшая первая леди и экс-глава американского внешнеполитического ведомства Хиллари Клинтон, выступая во вторник, 17 мая, на мероприятии в ООН, посвященном памяти политика.

— Она знала лучше, чем большинство других, хотела, чтобы мы знали, и написала книгу о фашизме, о том, что он может возникнуть здесь или где-либо еще, — заявила она, передает ТАСС.

Олбрайт родилась 15 мая 1937 года в Праге. В 1949 году ее семья попросила политического убежища в США. В возрасте 20 лет Олбрайт получила американское гражданство. Свою политическую деятельность она начала в качестве активиста Демократической партии. В 1993 году победивший на президентских выборах Билл Клинтон назначил Олбрайт постоянным представителем Соединенных Штатов при ООН и членом своего кабинета.

Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт скончалась 23 марта 2022 года в возрасте 84 лет. Она была первой женщиной, которая смогла занять должность руководителя американского внешнеполитического ведомства. На своем посту она работала в период с 1997 по 2001 год.

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