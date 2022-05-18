«Должен жить со мной»: Аршавин захотел забрать младшего сына у Барановской

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Футболист Андрей Аршавин решил высказать накопившиеся претензии в адрес бывшей гражданской жены Юлии Барановской. Сделал он это в прямом эфире МатчТВ во время обсуждения прошедшей игры «Спартак» — «Зенит». Поводом для разговора о семейных проблемах спортсмена стал его младший сын Арсений.

Мальчик уже два года тренируется за «красно-белых». На выходных его как воспитанника «Спартака» вывел на поле легионер Кристофер Мартинс. Аршавина, который считает питерский «Зенит» родным клубом, данная ситуация вывела из себя.

— Видно, это Юля приурочила его выход на поле к матчу с «Зенитом», но пускай. Я сижу с другими двумя детьми, они болеют за «Зенит», поэтому враги, они пока в другой ложе, — резко высказался футболист.

Также он заявил, что хотел бы, чтобы сын тренировался за «Зенит», но переход в другой клуб станет возможен только после переезда ребенка. Аршавин готов забрать Арсения к себе и заниматься его воспитанием без участия матери.

— Это значит, что я его должен перевезти к себе, и он должен жить со мной. Я готов, пожалуйста, но на это не пойдет другая сторона, — заявил спортсмен.

Он добавил, что у него действительно сложные отношения с матерью сына.

Бывшая жена Андрея Аршавина, а ныне известная телеведущая Юлия Барановская рассказала, о чем больше всего сожалеет в личной жизни. По словам знаменитости, каждый раз, когда она видит людей, отмечающих бриллиантовую свадьбу, ей приходится сожалеть, что такого 41-летней звезде испытать в своей жизни не придется.