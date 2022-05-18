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Павел Прилучный улетел в отпуск с актрисой из сериала «В клетке»

Юлия Курганова
Общество
Павел Прилучный улетел в отпуск с актрисой из сериала «В клетке»
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

С начала года ходят слухи о расставании актера Павла Прилучного с коллегой Мирославой Карпович. Пара никак не комментирует подробности личной жизни. Некоторые поклонники надеются, что артист вернется к бывшей жене Агате Муцениеце и детям. Но актер заинтриговал фото с другой эффектной брюнеткой.

Прилучный опубликовал совместный снимок с актрисой Зепюр Брутян, сделанный на борту самолета.

— Кто много работал, тот заслужил отдых. Мы ненадолго, — написал знаменитость в личном блоге.

— В добрый путь. Пожелайте нам мягкой посадки, — разместила аналогичный пост артистка.

Павел Прилучный улетел в отпуск с актрисой из сериала «В клетке» Фото: Telegram-канал Павла Прилучного

Фанатам понравилось, как смотрятся вместе коллеги.

«Молодец, что не прячешь общие фотки. Возьми его за рога», — написали Зепюр пользователи.

«Ого, вот это номер!»; «Хорошего отдыха», — желают подписчики актера.

Пока точно неизвестно, связывает ли артистов любовная связь.

Актеры познакомились на съемках сериала «В клетке» и с тех пор поддерживают теплые отношения. В прошлом году Прилучный даже показал фото, на котором нежно целует партнершу в щеку, чем спровоцировал слухи о романе. Тогда никаких подтверждений этому не последовало, передает Starhit.

Павел Прилучный рассказал, что для него значит слово «любовь». Он опубликовал фото с плюшевой игрушкой и лаконично его подписал.

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