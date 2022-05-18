Названа возможная замена потерпевшему крушение крейсеру «Москва»

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Близкий к силовым структурам Крыма источник назвал возможную замену потерпевшему крушение крейсеру «Москва» для Черноморского флота РФ. Он рассказал, что новым флагманом может стать фрегат «Адмирал Макаров».

— После гибели «Москвы» новым флагманом Черноморского флота может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу «Адмирала Макарова», — сказал собеседник ТАСС.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

«Адмирал Макаров» — третье судно из серии многоцелевых сторожевых кораблей дальней морской зоны, которые предназначены для уничтожения надводных целей и подводных лодок, а также для дозорной службы, патрулирования и охраны морских коммуникаций.

14 апреля в Минобороны РФ сообщили, что на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал из-за пожара боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Однако позже очаг возгорания удалось локализовать.

Позже Министерство обороны сообщило, что крейсер «Москва» затонул. Произошло это при буксировке в порт. Корабль потерял устойчивость из-за возникшего шторма и пошел ко дну из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара, возникшего после детонации боезапаса. Экипаж судна эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.