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Реакция Запада во главе с Соединенными Штатами на специальную операцию России переросла в длительный конфликт с Москвой. Фактически была объявлена новая холодная война, только ее последствия могут быть негативными для США и всего мира. Такое мнение высказал профессор Пол Пиллар, ветеран службы в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), офицер разведки по Ближнему Востоку и Южной Азии.

Он считает, что новая холодная война с РФ во многом противоречила бы интересам Америки и международной безопасности в мире. Это имело бы плохие последствия для военных бюджетов, грозило постоянным риском перерастания кризисов в вооруженные столкновения и препятствовало бы решению глобальных проблем.

— На ближайшее будущее прекращение военных действий на территории Украины должно стать приоритетом. Даже без экспансивной риторики эта задача будет трудной. Будет тяжело найти формулу, которая удовлетворяла бы минимальным требованиям каждой вовлеченной стороны. Неспособность найти такую формулу, помимо продления страданий украинского народа, еще больше укрепит новую холодную войну с Россией на долгие годы, — написал Пиллар в статье для издания National Interest.

Он напомнил, что в начале первой холодной войны дипломат, историк Джордж Кеннан призывал к терпению в ведении холодной войны и четко видел ее конец. Он называл временные рамки от 10 до 15 лет, в результате оказалось гораздо больше. Однако Кеннан был прав в том, что «советский коммунизм содержит семена своего собственного разрушения и в конечном итоге рухнет из-за внутренней слабости».

Ветеран ЦРУ считает, что новая холодная война, в отличие от первой, может длиться никогда не закончиться.

11 мая посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что русофобия на территории Америки уже начала проявляться на бытовом уровне. Дипломат сказал, что каким-либо образом связанные с РФ предприятия подвергаются постоянным нападкам и актам вандализма.