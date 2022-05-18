Культурные центры Москвы пригласили юных любителей литературы в «Библиосумерки»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)

Детские библиотеки и культурные центры столицы подготовили для юных любителей литературы специальную программу — «Библиосумерки». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 18 мая.

— Основная площадка «Библиосумерек» — Центральная городская детская библиотека имени Гайдара. Здесь с самого утра 28 мая юные читатели смогут принять участие во встречах с обсуждением прочитанных книг, а с 15:00 стартуют основные мероприятия «Библиосумерек» на всех 30 площадках. Всего пройдет более 60 мероприятий, из них 14 состоится в Гайдаровке, — отметил министр правительства города, глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Так, в центральной городской библиотеке в 15:00 начнется спектакль «Все праздники в один день». Гостей мероприятия ждет оригинальная постановка о любимых праздниках: Новом годе, Дне влюбленных, 8 Марта и других. Помимо этого, в Гайдаровке посетители в 16:00 смогут поучаствовать в квесте по книге Александры Литвиной «Транссиб: поезд отправляется», а через час на том же месте принять участие в викторине по книге Марины Бабанской «С востока на запад. Путешествие письма в бутылке».

В рамках «Библиосумерек» юные горожане также имеют возможность побывать на мероприятиях, которые пройдут в другом здании библиотеки имени Гайдара на третьей Фрунзенской улице, в библиотеке № 214 имени Юрия Гагарина, библиотеке № 198 имени Бориса Пастернака и читальне № 266 имени Корнея Чуковского, передает официальный сайт мэра Москвы.

28 мая в столице начнется XI Всероссийская ежегодная акция «Библионочь». Главной темой этого года станут традиции народов России. В этот вечер Ленинка станет площадкой масштабного паблик-тока с самыми читаемыми авторами России: Александром Цыпкиным, Евгением Поповым, Верой Богдановой, Шамилем Идиатуллиным, Анной Матвеевой, Александром Аствацатуровым и многими другими. Помимо этого, на территории РГБ пройдет квиз-игра «Про традиции», в ходе которой участники проверят себя на знание обычаев народов России.