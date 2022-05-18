Выставка «Эффект Джанибекова» стартовала в Музее космонавтики в Москве

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

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В Музее космонавтики стартовала выставка «Эффект Джанибекова». Она приурочена к 80-летию со дня рождения летчика-космонавта дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Владимира Джанибекова. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В экспозиции представлено девять тематических разделов, которые рассказывают различные периоды жизни легенды отечественной космонавтики. Куратором выступит супруга Джанибекова Татьяна Геворкян. Под ее руководством были собраны подлинные личные вещи космонавта, документы, уникальные фотографии, газеты и многое другое.

Центральной части выставки станет витрина с наградами Джанибекова. Помимо этого, в экспозиции будут представлены табели из Суворовского училища, ярко-оранжевый гидрокостюм «Форель», первый фотоаппарат генер-майора «Фотокор-1» и «ФЭД», снимки с орбиты и многое другое.

Мероприятие продлится до 11 сентября 2022 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что 31 мая в Таврическом зале Большого дворца в «Царицыне» пройдет выставка «Москва и москвичи в эпоху Александра I». Она продолжит важную для исследовательской и экспозиционной деятельности музея линию истории.