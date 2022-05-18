Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 25 мая

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Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 25 мая. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Росавиации.

Ограничения распространяются на авиагавани в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде и других городах России.

— Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, — говорится в сообщении.

Адвокат Елена Пономарева в беседе с «ВМ» рассказала, как вернуть деньги за авиабилеты. По ее словам, возможность возврата финансовых средств зависит от того, по какой причине пассажир отказывается от услуги, а также от типа авиабилета. В случае отмены перелета по вине перевозчика пассажир имеет право требовать полного возврата денег, отметила адвокат. Также компания может предложить сертификат на следующий перелет или дать возможность полететь другим рейсом.