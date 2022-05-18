Рафик Загрутдинов: В Михайловском парке появится памятник народном артисту СССР Михаилу Ульянову

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Михайловский сад Карта всех событий

В Москве появится памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Об этом в среду, 18 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Памятник будет установлен в Михайловском парке, расположенном между улицами Бахрушина и Татарской, — сказал он.

Высота памятника составит 3,6 метра. Скульптурную часть выполнят из бронзы и установят на гранитный постамент.

По словам руководителя департамента, открыть памятник планируется в 2023 году.

Накануне Рафик Загрутдинов оценил готовность пешеходного перехода в районе станции Московского центрального кольца Ботанический сад. По его словам, работы выполнены на 75 процентов. В настоящее время ведутся подготовительные работы для демонтажа существующей тоннельной части.

До этого руководитель департамента строительства сообщил, что в Москве завершаются фасадные работы подстанции скорой помощи в Щербинке. Специалисты выполнили около 64 процентов работ. Строение представит собой здание переменной этажности в виде округлой формы.