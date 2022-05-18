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Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков

Полина Долганова
В мире
Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков
Фото: Depositphotos

Deutsche Bank в апреле 2022 года отключил счета в евро для ряда российских банков. Об этом сообщили источники в финансовых кругах.

По их данным, в середине марта немецкий банк сообщил российским финансовым организациям о закрытии счетов 8 апреля. В итоге счета были активны до 7 апреля и были закрыты 20-го числа.

Источники также сообщили, что немецкий банк до сих пор располагает некоторыми корреспондентскими счетами в небольших российских банках, у которых мало операций, передает РБК.

Евро становится все менее устойчивой валютой. Такое мнение высказал бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер. По его словам, в Евросоюзе прогнозируется длительная инфляция, которая может «убить» евро. При этом он отметил, что Европейский центральный банк продолжает печатать деньги, не предпринимая попыток повлиять на ситуацию. О том, действительно ли евро ожидает крах, а также как обстоят дела с инфляцией в странах Европы, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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