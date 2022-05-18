Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посла Испании в Москве вызвали в МИД России

Полина Долганова
В мире
Посла Испании в Москве вызвали в МИД России
Фото: МИД РФ

Испанского посла в России Маркоса Гомеса Мартинеса вызвали в МИД РФ. Об этом стало известно в среду, 18 мая.

Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Испании.

— К настоящему моменту подтверждаем только, что он был вызван, — заявил источник из испанского МИД, чьи слова приводит ТАСС.

17 мая финскому послу в Москве Антти Хелатеря заявили протест в связи с выдворением дипломатов российского посольства в стране. В Министерстве иностранных дел РФ добавили, что протест также связан с антироссийской политикой страны, в рамках которой Хельсинки продолжает поставлять оружие Киеву и покрывать преступления националистов в отношении жителей Донбасса и украинцев.

Российский посол в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что двухсторонние отношения между Москвой и Хельсинки в секторе торговли и экономики «обрушились» из-за санкций, введенных Западом в отношении РФ. Он добавил, что процесс восстановления отношений между странами займет много времени и будет иметь достаточно болезненный характер.

Россия МИД РФ Испания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте