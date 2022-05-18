Посла Испании в Москве вызвали в МИД России

Фото: МИД РФ

Испанского посла в России Маркоса Гомеса Мартинеса вызвали в МИД РФ. Об этом стало известно в среду, 18 мая.

Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Испании.

— К настоящему моменту подтверждаем только, что он был вызван, — заявил источник из испанского МИД, чьи слова приводит ТАСС.

17 мая финскому послу в Москве Антти Хелатеря заявили протест в связи с выдворением дипломатов российского посольства в стране. В Министерстве иностранных дел РФ добавили, что протест также связан с антироссийской политикой страны, в рамках которой Хельсинки продолжает поставлять оружие Киеву и покрывать преступления националистов в отношении жителей Донбасса и украинцев.

Российский посол в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что двухсторонние отношения между Москвой и Хельсинки в секторе торговли и экономики «обрушились» из-за санкций, введенных Западом в отношении РФ. Он добавил, что процесс восстановления отношений между странами займет много времени и будет иметь достаточно болезненный характер.