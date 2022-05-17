МИД РФ объявил о высылке двух сотрудников финского посольства

Фото: Пресс-служба Совфеда

Финскому послу в Москве Антти Хелатеря заявили протест в связи с выдворением дипломатов российского посольства в стране. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В министерстве добавили, что протест также связан с антироссийской политикой страны, в рамках которой Хельсинки продолжает поставлять оружие Киеву и покрывать преступления националистов против жителей Донбасса и украинцев.

В качестве ответных мер Россия планирует выслать двух сотрудников финского посольства в Москве, передает РИА Новости.

В минувшее воскресенье, 15 мая, власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс. Отмечается, что заявка будет подана скандинавской страной после того, как пройдут консультации кабинета министров с парламентом. Эти встречи запланированы на понедельник, 16 мая. Голосование о вступлении в блок должно состояться на следующий день, 17 мая.

В свою очередь глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия усилит свое военное присутствие на границе с Финляндией, если Хельсинки примет решение о вступлении в альянс.