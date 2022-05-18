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Столичные школьники завоевали шесть медалей на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

Александр Афонин
Город
Столичные школьники завоевали шесть медалей на Международной Менделеевской олимпиаде по химии
Фото: Пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

Столичные школьники завоевали шесть наград на 56-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Соревнование состояло из двух теоретических туров и одного экспериментального. Сперва школьники должны были решить восемь заданий за пять часов. Во втором туре учащиеся решали задачи более высокого уровня из пяти разделов: неорганическая, органическая, аналитическая и физическая химия, науки о жизни и полимеры.

Практический этап дал возможность продемонстрировать свои навыки работы в лабораториях. Участники олимпиады определяли произведения растворимости трех малорастворимых веществ.

Соревнования прошло в очном формате с 9 по 15 мая в Ташкенте. Участие приняли команды из шестнадцати стран мира, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что более 4,8 тысячи учеников стали победителями и призерами Московской олимпиады школьников. В финале соревнования приняли участие почти 37 тысяч учеников столичных школ.

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