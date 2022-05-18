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Андрей Бочкарев: Путепровод с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу готов наполовину

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Андрей Бочкарев: Путепровод с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу готов наполовину
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 28-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Специалисты завершили строительство путепровода с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра на 55 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 18 мая.

— На юге столицы продолжается реконструкция развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей. На сегодняшний день на 55 процентов завершено строительство путепровода с внешней стороны МКАД на улицу Липецкую в сторону центра, — уточнил заммэра.

По его словам, на данный момент специалисты занимаются устройством опоры путепровода и укрупнению металлических конструкций пролетного строения.

Всего на пересечении МКАД с Липецкой улицей планируется построить и реконструировать почти десять километров дорог, а также возвести четыре наземных перехода. Работы на развязке ведутся для удобного и беспрепятственного выезда на магистраль М4 «Дон». Проект завершен на четверть.

До этого Бочкарев рассказал о ходе строительства развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. По его словам, специалисты завершили около 30 процентов работ.

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