Еще два корпуса построят на площадке «Алабушево» в технополисе «Москва»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» через два года планируют построить еще два корпуса. Об этом в среду, 18 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В их состав войдут административно-офисные и санитарно-бытовые помещения, производственно-складские цеха, службы контроля качества, диспетчерские, а также зоны отдыха, столовые и медпункты. Доля лабораторно-промышленных помещений составит 60 процентов от общей площади корпусов, — рассказал он.

Общая площадь двух корпусов составит почти 40 тысяч квадратных метров. Благодаря их возведению появятся новые производства и более 500 рабочих мест.

На данный момент на площадке действуют три лабораторно-промышленных корпуса и административное здание. Они предоставляются компаниям в аренду.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что новые лабораторно-промышленные корпуса спроектированы с учетом всех современных требований, а отдаваться они будут импортозамещающим производствам, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне технополис «Москва» открыл новые площадки для инвесторов. Им будут доступны помещения общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров.