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Еще два корпуса построят на площадке «Алабушево» в технополисе «Москва»

Александр Афонин
Город
Еще два корпуса построят на площадке «Алабушево» в технополисе «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к13 Карта всех событий

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» через два года планируют построить еще два корпуса. Об этом в среду, 18 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В их состав войдут административно-офисные и санитарно-бытовые помещения, производственно-складские цеха, службы контроля качества, диспетчерские, а также зоны отдыха, столовые и медпункты. Доля лабораторно-промышленных помещений составит 60 процентов от общей площади корпусов, — рассказал он.

Общая площадь двух корпусов составит почти 40 тысяч квадратных метров. Благодаря их возведению появятся новые производства и более 500 рабочих мест.

На данный момент на площадке действуют три лабораторно-промышленных корпуса и административное здание. Они предоставляются компаниям в аренду.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что новые лабораторно-промышленные корпуса спроектированы с учетом всех современных требований, а отдаваться они будут импортозамещающим производствам, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне технополис «Москва» открыл новые площадки для инвесторов. Им будут доступны помещения общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров.

Строительство корпус технополис «Москва»
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