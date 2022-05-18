В Москве обеспечили энергоснабжение южного участка БКЛ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Столичные энергетики обеспечили энергоснабжение участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы от станции «Каширская» до станции «Каховская». Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства в среду, 18 мая.

Специалисты проложили от источника энергии четыре кабельные линии общей протяженностью более 10,5 километра.

— В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Строительство Большой кольцевой линии метро — важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом, — подчеркнул заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В Telegram-канале городского хозяйства также добавили, что до конца года планируется подать напряжение на вторую тяговую подстанцию на этом же участке БКЛ.

До этого сообщалось, что специалисты обеспечили энергоснабжение новой станции Большой кольцевой линии метро «Печатники». Специалисты проложили около двух километров кабельных линий напряжением 20 киловатт. Сети характеризуются высокой энергоэффективностью, заключил заммэра.