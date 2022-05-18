Москвичам рассказали, зачем дворам и дорогам нужны электронные паспорта

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Все столичные дворовые территории, объекты дорожного хозяйства и озеленения, а также подъемные платформы для инвалидов имеют электронные паспорта. В них занесена вся информация о количестве и площади элементов на этих объектах. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Информация из паспортов поступает в Автоматизированную систему управления «Объединенная диспетчерская служба» (АСУ ОДС).

— Данные, внесенные в АСУ ОДС, позволяют вести более точный и достоверный учет объектов городского хозяйства и элементов, расположенных на них. Это, в свою очередь, помогает более точно рассчитывать стоимость содержания и ремонта объектов, — рассказал руководитель департамента Вячеслав Торсунов.

Отмечается, что полученные данные помогают в наблюдении за содержанием и уборкой объектов городского хозяйства.

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