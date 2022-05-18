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Жилой комплекс на 860 квартир появится в районе Нагатино-Садовники

Александр Афонин
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Жилой комплекс на 860 квартир появится в районе Нагатино-Садовники
Фото: mos.ru / Е. Самарина
Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатино-Садовники Карта всех событий

Началось возведение жилого комплекса на 860 квартир в районе Нагатино-Садовники. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в среду, 18 мая.

— Выданная инвестору разрешительная документация позволяет приступить к работам. По проекту объект состоит из трех жилых корпусов высотой от 24 до 28 этажей с нежилыми помещениями на первых этажах и двухуровневой подземной стоянкой, — сказал глава ведомства Игорь Войстратенко.

Отмечается, что комплекс станет частью строящегося жилого квартала с деловым кластером в рамках реорганизации западной части бывшей промзоны у Варшавского шоссе. Основные входы на территорию ЖК предусмотрены с внешней стороны.

Это позволяет закрыть доступ для машин на внутридворовую территорию. Однако исключением станет проезд специального транспорта.

При этом квартиры будут сдавать без отделки. После завершения строительства будет проведено благоустройство и озеленение территории, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что с начала года в Москве построили два миллиона квадратных метров жилья. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что до конца года всего планируется ввести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Строительство Район Нагатино-Садовники Москва
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