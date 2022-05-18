Перед судом предстанет пьяный вор, уснувший во время ограбления

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Перед судом предстанет грабитель, который напился на месте преступления и заснул. Об этом в среду, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в ходе допроса мужчина дал признательные показания, ему предъявлено обвинение по статье «Разбой».

Иванова добавила, что следствие ходатайствует в Чертановском суде о заключении обвиняемого под стражу.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 16 мая. При попытке обворовать квартиру злоумышленник обнаружил алкоголь и напившись, уснул. Разбудить горе-грабителя смогли сотрудники полиции, прибывшие на место.