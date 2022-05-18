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Госдума приняла закон о возможности получения ИНН на портале «Госуслуги»

Лейла Алиева
Политика
Госдума приняла закон о возможности получения ИНН на портале «Госуслуги»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий возможность гражданам получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде на портале «Госуслуги».

Уточняется, что документ предоставляет возможность подавать заявление на портале с использованием электронной подписи физического лица. В свою очередь налоговый орган сможет направлять гражданам свидетельства о постановке на учет в форме электронного документа.

При этом изменения будут внесены в Налоговый кодекс РФ. Закон должен вступить в силу 1 декабря 2022 года, предает ТАСС.

До этого Госдума приняла закон, который запрещает необоснованный сбор персональных данных потребителей и включение в договоры условий, навязывающих дополнительные услуги и товары. Отмечается, что нововведение запрещает продавцам и владельцам агрегаторов не заключать договор с потребителем, отказавшим в предоставлении личной информации, или не выполнять условий контракта.

Исключение составляют случаи, предусмотренные законодательством РФ. Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

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