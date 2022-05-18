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Более 4,7 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Более 4,7 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4732 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

При этом за минувший день в стране от коронавируса скончались 106 граждан. Еще 2395 человек доставили в медицинские учреждения в результате осложнений.

Более 4,7 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 6134 россиян, отмечается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация от COVID-19 необходима, несмотря на спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. По его словам, в стране нужно перейти на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.

Помимо этого, терапевт Ирина Ярцева рассказала, что после ковида часто возникают различные неврологические осложнения: например, проблемы с лицевыми и слуховыми нервами. Однако она добавила, что подобные осложнения могут быть вызваны и другими вирусными заболеваниями.

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