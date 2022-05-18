Цены на недвижимость начали снижаться в Подмосковье

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Цены на недвижимость в Подмосковье начали снижаться, эту тенденцию можно считать долговременной. Об этом сообщил вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин.

По словам эксперта, стоимость жилья снижается в Мытищах, Красногорске и Одинцове — в городах, где хорошо представлены застройщики.

— А там, где удаленные города и застройщиков мало, цены держатся на прежнем уровне. При этом в дальнейшем цены должны падать. Мы ожидаем, что к сентябрю цены опустятся от нынешнего уровня еще процентов на 15, — сказал Саяпин в комментарии «Радио 1».

По его оценке, причиной снижения цен стали изменение условий ипотеки и общая экономическая нестабильность. Он сообщил, что число ипотечных сделок в Подмосковье снизилось на 75 процентов. Многие выставляют на продажу жилье, которое было приобретено ранее, так как не могут содержать эти квартиры.

При этом ситуация с загородной недвижимостью принципиально другая: во многих районах она выросла в цене примерно на десять процентов.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала «Вечерней Москве», что появление в России беспроцентной ипотеки невозможно, так как это потребует огромных расходов, не заложенных в бюджет.