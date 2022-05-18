Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Цены на недвижимость начали снижаться в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Экономика
Цены на недвижимость начали снижаться в Подмосковье
Фото: depositphotos

Цены на недвижимость в Подмосковье начали снижаться, эту тенденцию можно считать долговременной. Об этом сообщил вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин.

По словам эксперта, стоимость жилья снижается в Мытищах, Красногорске и Одинцове — в городах, где хорошо представлены застройщики.

— А там, где удаленные города и застройщиков мало, цены держатся на прежнем уровне. При этом в дальнейшем цены должны падать. Мы ожидаем, что к сентябрю цены опустятся от нынешнего уровня еще процентов на 15, — сказал Саяпин в комментарии «Радио 1».

По его оценке, причиной снижения цен стали изменение условий ипотеки и общая экономическая нестабильность. Он сообщил, что число ипотечных сделок в Подмосковье снизилось на 75 процентов. Многие выставляют на продажу жилье, которое было приобретено ранее, так как не могут содержать эти квартиры.

При этом ситуация с загородной недвижимостью принципиально другая: во многих районах она выросла в цене примерно на десять процентов.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала «Вечерней Москве», что появление в России беспроцентной ипотеки невозможно, так как это потребует огромных расходов, не заложенных в бюджет.

Подмосковье Жилье Ипотека
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте