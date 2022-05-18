Синоптик спрогнозировала заморозки в Москве в выходные

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Ночные заморозки ожидаются в столичном регионе на выходных, по области воздух остынет до минус 2 градусов, а днем будет около плюс 15. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в среду, 18 мая.

— Начиная с пятницы возрастет угроза ночных заморозков на территории столичной области. В самом городе по ночам воздух будет остывать до плюс 1–4 градусов, а на территории области возможно понижение температуры местами до минус 1–2 градусов, — сказала синоптик.

По словам Волосюк, в столичном регионе продолжится поступление сырого и холодного арктического воздуха. Из-за этого температурный режим в Москве и Подмосковье будет на 5–6 градусов ниже нормы последних лет.

Так, днем в столице ожидается около плюс 15 градусов, а в регионе температура будет варьироваться в пределах плюс 12–17 градусов. Кроме того, синоптик предупредила об облачной погоде с прояснениями, передает ТАСС.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что теплая погода с температурой воздуха около 20 градусов придет в Москву в середине третьей декады мая. Синоптик отметил, что в субботу начнется постепенное потепление. 21 мая температурный фон составит около плюс 15–20 градусов.