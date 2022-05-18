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Девять школьников госпитализированы после распыления перцовки в школе Чехова

Елена Самойлова
Происшествия
Девять школьников госпитализированы после распыления перцовки в школе Чехова
Фото: depositphotos

Прокуратура организовала проверку в связи с госпитализацией подростков Чехове. Об этом в среду, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, девять школьников из деревни Крюково распылили в учебном заведении перцовый баллончик. Подростков госпитализировали.

— Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — рассказала Григорьева.

Она добавила, что проведение проверки было поручено Чеховской городской прокуратуре.

До этого сообщалось, что в Челябинске отец жестоко избил дочь возле школы

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