МВД разъяснило положения проекта порядка, регулирующего надзор за соблюдением БДД

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

В МВД России разъяснили пункты проекта порядка осуществления надзора за соблюдением безопасности дорожного движения (БДД).

— Пунктом 79 проектируемого порядка предусмотрено, что проверка технического состояния транспортного средства производится в случаях визуального обнаружения признаков неисправностей и (или) условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, — говорится в сообщении.

В подпункте 2.36, как уточняется, говорится о стандартах органолептической проверки, выполняемой с помощью органов чувств квалифицированного специалиста, без использования средств измерений. Предположения ряда СМИ о том, что инспекторы ДПС будут исключительно с помощью органов чувств определять технические неисправности транспортных средств, не прибегая в случае необходимости к средствам измерений, являются произвольным толкованием положений проектируемого порядка, передает «МВД Медиа».

Помимо этого, в МВД опровергли информацию об утечке данных из информационных ресурсов, включая федеральную информационную систему ГИБДД. При этом уточняется, что информационные системы ведомства работают штатно.

Также научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России разработал методическое пособие, которое позволяет выявлять водителей в состоянии опьянения. По мнению экспертов, пьяного человека за рулем автомобиля хорошо видно на дороге. Так, его машина «виляет» на полосе движения и может ехать с сильно заниженной скоростью.