Риелтор рассказал, стоит ли сейчас покупать квартиру в Петербурге

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Риелтор Юрий Загоровский рассказал, как будут меняться цены на недвижимость в Санкт-Петербурге.

Эксперт подчеркнул, что в данный момент цены застыли, но очередные колебания не заставят себя долго ждать.

— Связано это с пониженной платежеспособностью, со снижением спроса. Политическая обстановка, тревожные ожидания участников рынка, различные сложности организационные и экономические, повышение ставок кредитования — все это привело к тому, что рынок затормозился, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

По словам эксперта, многие покупатели ждут еще более низких ставок ипотечного кредитования. Тем, кто планирует брать ипотеку, стоит немного повременить и посмотреть, как будет меняться ситуация. Но сильного снижения цен ждать не стоит, так как продавцы не хотят действовать себе в убыток.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала «Вечерней Москве», что появление в России беспроцентной ипотеки невозможно, так как это потребует огромных расходов, не заложенных в бюджет.