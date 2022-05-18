Суд оставил в силе приговор Кара-Мурзе по делу о дискредитации ВС РФ

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор публицисту и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе* по делу о дискредитации российской армии. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе суда.

— Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения, — заключили в пресс-службе.

Владимира Кара-Мурзу* задержали 11 апреля в Москве и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол о неповиновении.

На следующий день Хамовнический суд назначил публицисту 15 суток административного ареста за неповиновение полицейским, которые задержали его во дворе дома, передает ТАСС.

22 апреля Владимир Кара-Мурза* был арестован по делу о дискредитации российской армии до 12 июня текущего года.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.